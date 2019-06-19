(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В этом году волонтеры Татарстана помогли МВД найти 14 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ на тему розыска без вести пропавших рассказал начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев.

«Все волонтерские организации по поиску пропавших людей работают в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и МЧС. В течение этого года совместно с волонтерами было найдено 14 несовершеннолетних», – рассказал Сергей Королев.

В Татарстане действует несколько волонтерских поисковых отрядов. Это «Лиза Алерт», который работает по всей республике, «Василиса» в Набережных Челнах и «След» в Нижнекамске.

Королев отметил, что добровольцы из «Лиза Алерт» приняли в этом году уже 153 заявки на поиск пропавших. Как правило, большая часть таких заявок приходится на летний период.

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