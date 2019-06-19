Всероссийский зачет по финансовой грамотности смогли сдать более 2,5 тыс. татарстанцев

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Во втором Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который прошел с 15 мая по 7 июня, приняли участие 19880 жителей Республики Татарстан, из них сдали зачет 2838 человек. Об этом сообщает отделение Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

«Татарстан, наряду Рязанской областью, г. Москвой, Оренбургской областью и Краснодарским краем продемонстрировали наибольшую активность при сдаче зачета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сдать зачет смог лишь каждый седьмой татарстанец, ответив верно на 23 и более вопросов из 30.

В зачете предлагалось ответить на вопросы трех уровней сложности: начального, базового и продвинутого — на выбор участников. В целом для россиян наиболее сложными оказались вопросы по валютному контролю, самыми простыми — по налогам, банковским операциям, финансовому мошенничеству и денежно-кредитной политике.

Среди регионов Приволжского федерального округа на первом месте оказалась Республика Татарстан (2838 человек, которые успешно сдали зачет), на втором — Нижегородская область (1200), на третьем — Республика Башкортостан (934), на четвертом — Оренбургская область (846), на пятом — Ульяновская область (742).

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