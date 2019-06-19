(Набережные Челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Автограде в ходе капремонта улицы Усманова обустроят 566 парковочных мест. Об этом сообщил директор Набережночелнинского предприятия автодорог Фарид Салахов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в этом году дорожники приступили к третьему этапу ремонта улицы Шамиля Усманова. Протяженность участка, на который «зашел» ремонт, составляет 1620 метров.

По словам главного дорожника Челнов, укладка выравнивающего слоя асфальтового полотна проведена полностью, нижнего слоя — на 35%. Также дорожники успели уложить бортовой камень на дистанции в 1 тыс. 450 метров.

Салахов также рассказал о том, что после капремонта на улице Усманова появятся новые парковочные места. Это очень важно, поскольку здесь немало административных и других зданий. На улице расположены прокуратура, полиция и другие службы. На участке, где идет реконструкция, обустроят 566 новых парковочных мест.

В ходе капремонта также ужесточатся меры по безопасности дорожного движения, отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Именно с этой целью каждый перекресток Усманки будет оснащен «лежачими полицейскими».

«Это, конечно, может вызвать недовольство автолюбителей. Но такова необходимость, продиктованная дорожными реалиями, — подчеркнул Наиль Магдеев. — Искусственные неровности — такой же инструмент обеспечения безопасности, как светофоры, и не надо к ним относиться предвзято. Статистика говорит сама за себя: там, где мы обустроили „лежачие полицейские“, количество наездов на пешеходов сведено практически к нулю. И это основной показатель, на который мы будем ориентироваться при ремонте дорог».

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