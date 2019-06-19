(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане более 92% без вести пропавших находят в кратчайшие сроки. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ на тему розыска без вести пропавших рассказал начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев.

«Каждый год регистрируются свыше четырех тысяч сообщений об исчезновении людей, однако в более чем 90% случаев их удается найти в кратчайшие сроки – до 10 суток», – рассказал Королев.

Так, в прошлом году поступило 4248 таких заявлений. Из них – 1133 о пропаже несовершеннолетних, всех подростков нашли. В этом году поступило уже 1846 сообщений об исчезновении людей, 429 из них – несовершеннолетние.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.