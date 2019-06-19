Олимпиада юных геологов собрала в Альметьевске ребят из Крыма, Казахстана и Узбекистана

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске на базе детского лагеря «Солнечный» 18 июня состоялось открытие Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов. Участниками шестой олимпиады стали не только республиканские команды. Конкуренцию им составят юные геологи из Крыма, а также Казахстана и Узбекистана, пишет газета «Знамя труда».

Движение «Юных геологов» в республике существует более сорока лет. С каждым годом расширяется география участников, растут их опыт и мастерство. Увлеченность геологией для многих олимпийцев сыграла огромную роль в самоопределении и выборе профессии. Они становятся студентами геологических факультетов Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Поступив в вуз, ребята не прерывают общения. Они активно участвуют в геологическом обучении новых членов своих команд, передают им опыт, проводят практикумы и делятся знаниями.

Анна Гавкаленко, представляющая команду из Крыма «Морские геологи», рассказала, что геология бывает как морской, так и сухопутной.

«Мы живем на полуострове, который омывают Черное и Азовское моря. В Черном море находятся запасы нефти и газа. И поэтому геология очень актуальна для Крымского полуострова», – рассказала юный геолог, отметив, что они с командой занимаются геологией, ходят в походы, находят различные окаменелости и минералы. Команда геологов из Крыма участвует в олимпиаде уже шестой год и во всероссийских олимпиадах по геологии участвует также не в первый раз.

Открытие олимпиады состоялось при участии министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ Тимура Гилязова, руководителя исполкома Альметьевского района Марата Гирфанова. Все они пожелали участникам олимпиады удачи и отметили важность их увлечения геологией.

Олимпиада будет проходить до 24 июня. Школьники, которые покажут наиболее высокие результаты, станут участниками ХII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Новосибирске.

Победитель прошлого года команда «Азурит» из Нижнекамска на выигранные деньги отправилась в экспедицию в Кунгурскую ледяную пещеру Пермского края. Один из членов команды Антон Толстиков сразу после олимпиады поступил на геофак МГУ. Молодой человек окончил первый курс с отличием и сейчас проходит практику в Крыму.

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