В Татарстане 499 человек числятся без вести пропавшими

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане на сегодняшний день без вести пропавшими числятся 499 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в МВД по РТ на тему розыска без вести пропавших рассказал начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Сергей Королев.

«С учетом прошлых лет остаются не найденными 499 без вести пропавших лиц. По факту исчезновения 204 из них возбуждены уголовные дела. Если во время проведения розыскных мероприятий местонахождение человека не было установлено, а во внезапном исчезновении усматриваются признаки того, что человек мог стать жертвой преступления, Следственным комитетом принимается решение о возбуждении уголовного дела», – рассказал Сергей Королев.

На сегодняшний день среди пропавших 21 несовершеннолетний. Это дети и подростки, которые исчезли в период с 1998 по 2010 год. Девять из них считаются сбежавшими из семей, детских домов и интернатов, по факту пропажи еще 12 возбуждены уголовные дела.

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