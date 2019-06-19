Житель Казани сразу выплатил полтора миллиона рублей долга по алиментам, чтобы продать свой BMW

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Житель Казани погасил долг по алиментам в полтора миллиона рублей, чтобы продать свой BMW, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Мужчина должен был ежемесячно платить алименты на содержание сына, однако уклонялся длительное время. В результате его долг составил почти 1,5 млн рублей. В итоге приставы ограничили его в праве выезда, а также вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его BMW 520i», – рассказала Халимова.

В итоге мужчина сразу погасил более 1,4 млн рублей долга, а также оплатил исполнительный сбор на сумму более 100 тысяч рублей, чтобы продать иномарку.

Халимова отметила, что это самое крупное единовременное погашение долга по алиментам в Татарстане.

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