В 2022 году в России запустят пилотный проект по поступлению в вузы онлайн

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В 2022 году в России запустят комплекс госуслуг в режиме онлайн (так называемые суперсервисы) по оформлению документов для поступления в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

«Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта „Госуправление“ начнут использоваться в приемной кампании 2021 году, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, которые будет удобно искать и сравнивать.

Портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, в том числе заявление. Также будет допускаться дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.