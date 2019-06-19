ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» запускает новую программу – «Страхование самозанятых»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» объявляет о запуске специализированной программы для самозанятых, которая предусмотрена для защиты имущественных интересов, жизни, здоровья и трудоспособности самозанятых граждан.

Комплексное страхование включает:

— страхование от несчастных случаев;

— страхование гражданской ответственности;

— юридическую (правовую) помощь.

При оформлении страхового полиса по программе «Страхование самозанятых» клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью; уверенность на случай непредвиденных обстоятельств; возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу; квалифицированную юридическую помощь без ущерба семейному бюджету.

Программа страхования гражданской ответственности предусматривает защиту имущественных интересов застрахованного лица при наступлении ответственности перед третьими лицами, возникшей в результате осуществления профессиональной деятельности. Страховыми случаями по договору являются риски причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Лимит ответственности по договору устанавливается в размере от 300 до 700 тыс. рублей. Стоимость полиса составляет от 3 000 до 7 000 рублей в год, в зависимости от лимита покрытия. Срок страхования — 1 год.

Термин «самозанятый» установлен положениями Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан». В данную категорию попадают граждане, получающие доход от собственной деятельности, не превышающий 2,4 млн руб. в год, не имеющие наемных работников или работодателя и занимающиеся разрешенными видами деятельности, предусмотренными для самозанятых.

Ссылка на предоставляемую услугу: https://sgabs.ru/products/self_employed/