(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе мужчина сгорел вместе с домом и гаражом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера ранним утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Старое Русское Маматкозино. На Советской улице пожар охватил дом и гараж на площади 88 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

Тушили пожар добровольцы из отряда «Коргуза» и пожарные из села Русское Макулово. Благодаря слаженным действиям, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседний дом.

В процессе разбора сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 64-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил использования электрического оборудования.

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