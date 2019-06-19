В Дербышках на публичных слушаниях обсудили три варианта развития дорожной сети поселка

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На слушаниях в Дербышках проектировщики генплана из ГАУ «Институт Генплана Москвы» предложили три варианта строительства автодороги, которые бы смогли разгрузить главную улицу поселка — улицу Мира.

Первый вариант дороги проходит по краю поселка Нагорный. Дорога, ширина которой с учетом санитарной зоны составит 15 метров, не заходит в сам поселок, а идет лишь вдоль него. Сама дорога будет двухполосной и шириной 7,5 метров.

Проектировщики генплана предложили второй вариант с организацией автодороги по улице Главная, которую небольшим перешейком должны были соединить с улицей Пионерская. Эта дорога также смогла бы разгрузить улицу Мира.

Третьим вариантом стала сквозная дорога по улице Тополевая.

«Без развития дорожной сети Казань встанет в пробках, после появления дороги по Липатова дороги разгружаются», — отметил советник главы муниципального образования Казани Владимир Фомин.

Если не разгрузить улицу Мира в Дербышках, то в дальнейшем это может грозить коллапсом всей дорожной системы Казани. Могут встать все дороги вплоть до центра города, считает Фомин.

Публичные слушания проходили в актовом зале школы № 84 поселка Дербышки. В слушаниях приняли участие глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, советник главы муниципального образования города Казани Владимир Фомин, а также руководители ГАУ «Институт генплана Москвы» Александр Котенков и Федор Костылев.

Обсудить проект генплана пришли не только жители Дербышек, но и соседних поселков, например Новая Сосновка, которых также волнует развитие дорожно-транспортной сети Казани.

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