В этом году в Татарстане по нацпроекту «Экология» закупят новую лесопожарную технику

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В этом году в Татарстане в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология» закупят 42 единицы техники, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Это 5 пожарных автоцистерн, 4 универсальных лесопожарных комплекса УЛПК-4П, 4 переносные мотопомпы, 3 малых лесопатрульных комплекса УАЗ-390945, 2 бульдозера ВТГ-100, 3 вахтовых автобуса УАЗ-2206 и 21 лесопатрульная машина ВАЗ-212140», — говорится в сообщении.

В результате на базе Нижнекамского и Нурлатского лесхозов будут созданы две пожарно-химические станции II типа.

Региональный проект «Сохранение лесов» будут реализовывать в республике с 2019-го по 2024 год. Цель проекта — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

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