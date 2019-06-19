Портфель сделок Региональной лизинговой компании Татарстана достиг 1,9 млрд рублей

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Региональная лизинговая компания РТ, работающая в республике с 2017 года, одобрила лизинговые сделки на сумму 1 млрд 870 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор Региональной лизинговой компании РТ Равиль Сиразеев.

«Если говорить о всем портфеле [лизинговых сделок], то на данный момент он составляет 1 млрд 870 млн рублей. Это с 2017 года по нынешнюю дату», — пояснил он.

При этом возвратность компании на данный момент —100%. Достичь высокого результата помогла работа с предпринимателями. «Мы правильно работаем с предпринимателями. Помогаем им с выбором правильного оборудования. К тому же берем на себя много задач, которые не делают другие лизинговые компании: общаемся с производителями, проводим анализ оборудования. Это один из важных аспектов, почему все бизнес-проекты, представленные, заявленные нами, — рабочие и приносят прибыль», — поделился Сиразеев.

Подробнее о лизинге для татарстанских предпринимателей читайте в интервью Равиля Сиразеева на портале «События».

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