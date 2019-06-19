В РТ оборудование в лизинг чаще всего берут для открытия химических и сельхозпредприятий

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанские бизнесмены предпочитают брать в лизинг оборудование для химического производства, потому что бизнес в этой сфере развивается активнее всего, рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор Региональной лизинговой компании РТ Равиль Сиразеев.

«Из всех программных продуктов [Региональной лизинговой компании РТ] первое место занимает производство — почти 72% — химическое, сельскохозяйственное, промышленное производство — это самое активное место для роста бизнеса. В Татарстане очень активно развивается нефтехимия, нефтехимическая переработка. Мы занимаем большую часть рынка в России. В тренде — производство из пластика», — пояснил он.

Однако некоторые республиканские предприниматели предпочитают вести нестандартный бизнес и брать для него особую технику. «Брали оборудование для производства французских пирожных — макарун, оборудование для выращивания мальков осетра, производства картофельных чипсов, производственную линию для изготовления роботов, оборудование для упаковки лекарственных препаратов», — поделился подробностями Равиль Сиразеев.

Полный текст интервью с гендиректором Региональной лизинговой компании РТ читайте на портале «События».

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