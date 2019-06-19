Региональная лизинговая компания РТ в 2019 году одобрила лизинговые сделки на сумму 400 млн рублей

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). С начала текущего года Региональная лизинговая компания РТ одобрила лизинговые сделки на сумму около 400 млн, при этом большую часть этой суммы получили татарстанские проекты, сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор компании Равиль Сиразеев.

«Мы говорим о сумме около 400 млн рублей», — подчеркнул он.

Компания ведет работу по всей России, но, по статистике, татарстанские проекты финансируются в большем объеме. «C точки зрения денежной массы, направленной на финансирование сделок, на Татарстан приходится 75% сделок, 25% — на другие регионы Российской Федерации», — поделился деталями Сиразеев.

Полный текст интервью читайте на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.