Татарстанские бизнесмены могут брать в лизинг здания и технику стоимостью от 2,5 до 200 млн рублей

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В республике Татарстан бизнесмены получили доступ к новым программам лизинга. Предприниматели могут взять оборудование стоимостью от 2,5 млн рублей по программе микролизинга или получить здания и спецтехнику для бизнеса в рамках коммерческого лизинга. О новых мерах поддержки предпринимателей ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Региональной лизинговой компании РТ Равиль Сиразеев.

«В этом году появилась новая программа поддержки — микролизинг для микрокомпаний, оборудование на сумму от 2,5 млн рублей. Кроме того, в этом году стали развивать программу коммерческого лизинга. Ставка по этой программе от 13,5%, достаточно конкурентная, рыночная. По программе можно получить в лизинг спецтехнику, здания, сооружения», — поделился деталями Сиразеев.

Минимальная сумма, на которую можно получить оборудование для бизнеса — 2,5 млн рублей, а потолок — 200 млн рублей. Кроме того, малому и среднему бизнесу доступны программы льготного лизинга: оборудование отечественного производства можно получить под 6%, а зарубежную технику — под 8%.

Полный текст интервью с генеральным директором Региональной лизинговой компании РТ Равилем Сиразеевым читайте в газете «События».

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