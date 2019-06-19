СМИ: Минобороны РФ изменит порядок присвоения звания старшего лейтенанта

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Минобороны России изменит правила присвоения звания старший лейтенант. Изменения вводятся, чтобы избежать дискриминации выпускников гражданских и военных вузов, пишут «Известия».

Сейчас выпускники гражданских вузов ждут звания три года, военных училищ — два. Отмечается, что существенной разницы в материальном плане между лейтенантом и старшим лейтенантом нет, однако второе звание считается более почетным.

Новые правила разработают до конца этого года. Согласно им, срок для получения звания будет единым для всех выпускников и составит два года.

По данным экспертов, именно старшие лейтенанты и капитаны — это основа войск России.

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