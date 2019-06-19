СМИ: Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ будут индивидуальными

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ станут индивидуальными, следует из доклада Правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Об этом пишут «Известия».

ЕГЭ и ОГЭ перейдут в компьютерную форму, что позволит генерировать индивидуальные варианты автоматически.

Ожидается, что изменения помогут решить проблему списывания. Кроме того, они уменьшат число критиков экзамена.

По мнению экспертов, подобные технологии могут использоваться также и при проведении школьных олимпиад.

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