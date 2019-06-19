(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и фонари желаний в честь окончания школы, поскольку это наносит вред природе. Об этом сообщает РИА Новости.

Наполненные гелием шары может отнести довольно далеко от места запуска. «Сейчас у многих животных детеныши, которые могут играть с шариком или принять его за еду, что, конечно, губительно для них», — отметил директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. Он порекомендовал отказаться от запуска в пользу посадки дерева, куста или памятного снимка.

Не считает эксперт безопасными и бумажные китайские фонари желаний, вспомнив случаи возникновения природных пожаров из-за них.

В России нет предприятий, перерабатывающих воздушные шары, рассказала руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» в Москве Валерия Коростелёва. Латексные шары разлагаются как минимум четыре года, но при этом могут разложиться не полностью, а фольгированные шары не разлагаются вообще, уточнила руководитель медиаотдела российского отделения Гринпис Виолетта Рябко.

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