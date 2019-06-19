КФУ поднялся почти на 50 позиций в рейтинге лучших вузов мира QS

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции в одном из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Rankings, поднявшись на 47 пунктов по сравнению с прошлым годом. Список опубликован на сайте исследовательского центра Quacquarelli Symonds.

Так, КФУ занимает 392-ю позицию, тогда как год назад находился на 439-м месте. В топе отечественных вузов он занимает 12-е место, поднявшись на один пункт по сравнению с прошлым годом.

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. Самую высокую позицию (84-е место) из них занимает МГУ им. Ломоносова, которому удалось подняться на 6 строчек.

Топ-3 лучших вузов мира по сравнению с прошлым годом остался прежним. Первое место занимает Массачусетский технологический институт, второе — Стэнфорд, третье — Гарвард.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.