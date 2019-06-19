В Автограде третий этап капремонта на улице Шамиля Усманова планируют завершить в конце июля

(Набережные Челны, 19 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Автограде третий этап капремонта улицы Шамиля Усманова планируют завершить в конце июля, об этом стало известно во время утреннего рейда по объектам капитального ремонта Набережных Челнов.

Улица Шамиля Усманова давно уже находится в списке проблемных дорог Автограда. Отремонтировать ее полностью за один сезон не позволяет отсутствие средств, поэтому ремонт поделили на четыре этапа. На первом, который прошел в 2017 году, провели реконструкцию отрезка от улицы Нариманова до улицы Академика Королева. В 2018 году обновился участок от улицы Татарстан до 51-го комплекса. В этом году работы идут между проспектами Вахитова и Хасана Туфана.

Как сообщил журналистам директор предприятия автомобильных дорог Фарид Салахов, уже проведена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, параллельно идет обновление ливневой системы. Полностью участок — с тротуарами, освещением, искусственными дорожными неровностями и знаками — будет сдан в конце июля.

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