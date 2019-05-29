Татар-информ

19 июня 2019, 07:46

Официальная хроника

Минниханов расскажет иностранным послам о работе группы «Россия – Исламский мир»

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Официальная хроника

Минниханов расскажет иностранным послам о работе группы «Россия – Исламский мир»

Фото: архив/Рамиль Гали

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует переговоры с главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым, а также встречу с послами ряда зарубежных государств в МИД России, где будет рассказано о деятельности группы «Россия — Исламский мир». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Встреча Рустама Минниханова с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» запланирована в первой половине дня. «Планируется обсудить вопросы взаимодействия “Рособоронэкспорта” с оборонными предприятиями региона и их вклад в выполнение внешнеторговых контрактов в интересах развития военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами», — сказали в пресс-службе.

Во второй половине дня Президент РТ совершит поездку в Москву, где в здании Министерства иностранных дел РФ состоится презентация группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» для чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств. «Ожидается, что будет вступительное слово главы МИД РФ Сергея Лаврова, после чего послам расскажут о деятельности группы», — уточнили в пресс-службе.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. Рустам Минниханов возглавляет группу с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

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