Соцработники Менделеевска отмечены дипломами за лучшие проекты «Истоки» и «Детство до слез»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В муниципалитете Менделеевского района состоялось награждение отличившихся социальных работников, передает ИЦ «Менделеевск».





Диплом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ за первое место в этапе всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Специальная премия “За долголетие в социальной работе”» получила соцработник центра социального обслуживания населения «Берег Надежды» Татьяна Заболотникова.





Приют «Камские зори» с проектом «Истоки» получил диплом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ за первое место в республиканском конкурсе эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов.



Автор проекта «Детство до слез» Миляуша Лобанова получила из рук главы района Валерия Чершинцева диплом за третье место в конкурсе соцпрограмм на лучшую организацию социально-реабилитационной работы по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних.

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