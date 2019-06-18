В Нижнекамске между двойняшками и тройняшками разыграют призы

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 8 июля нижнекамский ЗАГС проведет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В праздничную программу включены увлекательные мастер-классы, интерактивные площадки, сюрпризы, конкурсы, а также традиционный парад близнецов.



Для того, чтобы шествие получилось более масштабным и ярким, сотрудники ЗАГСА принимают заявки на участие.

«На сказочное дефиле приглашаем близнецов, двойняшек и тройняшек всех возрастов. Малыши могут прийти вместе со своими родителями», – говорится в анонсе управления.



Всех участников флешмоба ждет экспресс-фотосессия от профессиональных фотографов и призы за лучшие тематические костюмы.

Заявку на участие можно подать по телефонам: 8 (8555) 41-56-30, 43-09-00.

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