В Нижнекамске между двойняшками и тройняшками разыграют призы

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 8 июля нижнекамский ЗАГС проведет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
В праздничную программу включены увлекательные мастер-классы, интерактивные площадки, сюрпризы, конкурсы, а также традиционный парад близнецов.
Для того, чтобы шествие получилось более масштабным и ярким, сотрудники ЗАГСА принимают заявки на участие.
«На сказочное дефиле приглашаем близнецов, двойняшек и тройняшек всех возрастов. Малыши могут прийти вместе со своими родителями», – говорится в анонсе управления.
Всех участников флешмоба ждет экспресс-фотосессия от профессиональных фотографов и призы за лучшие тематические костюмы.
Заявку на участие можно подать по телефонам: 8 (8555) 41-56-30, 43-09-00.