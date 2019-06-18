В республиканском турнире по пляжному волейболу победили альметьевцы

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся открытый республиканский турнир по пляжному волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Казани, Самары, Набережных Челнов и Альметьевска, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Игры проходили по системе пляжного волейбола – после двух поражений команда выбывает из дальнейших соревнований. Первыми из турнирной таблицы выбыли команды Автограда и Самары.



Жаркие поединки развернулись между командами Казани и Альметьевска – в итоге до полуфинала добрались две казанские и две альметьевские команды. В составе казанцев играли участники чемпионата России I этапа.



В результате напряженных игр «золото» и «серебро» завоевали два альметьевских дуэта: Станислав Строкин и Николай Манжосов, Павел Пахомов и Андрей Филатов.



Казанская команда, в состав которой вошли Михаил Старостин и Адель Каюмов, получили «бронзу». Николай Поликарпов и Виталий Шабалин из Казани завоевали четвертое место.



Всем призерам и победителям вручили медали, памятные призы и денежные вознаграждения от Федерации волейбола Альметьевска.

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