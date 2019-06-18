Альметьевцы испекли чак-чак весом 150 кг для Общеевропейского Сабантуя в Таллине

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В одном из красивейших мест столицы Эстонии – Башенной площади – состоялся IV Общеевропейский Сабантуй. В Таллин съехались сотни жителей и гостей города, а также артисты и дипломаты, представители татарских обществ многих европейских стран: Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Германии, Швеции, Бельгии, Чехии, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



В приветственном слове мэр Таллина Михаил Кылварт отметил, что Сабантуй, изначально являясь праздником земледелия, перерос в праздник народной культуры. Руководитель исполкома ВКТ Ринат Закиров зачитал поздравление Президента РТ Рустама Минниханова участникам и гостям праздника, пожелал хорошего настроения, мира и благополучия.



На трех языках – татарском, русском и эстонском – от имени делегации Татарстана и всех жителей Альметьевского района жителей и гостей Таллина приветствовал замруководителя исполкома Альметьевска Олег Шабалин.





В этот день на Сабантуе прошли национальные игры – битье горшков с завязанными глазами, бег в мешках, бег с коромыслом, с ложками с яйцами, забивание гвоздей на скорость, турниры борцов национальной борьбы корэш.



Благодаря РАЙПО Альметьевского района участники и гости Общеевропейского Сабантуя смогли продегустировать традиционные блюда татарского народа и самое главное угощение – чак-чак «Тюбетей» весом 150 кг.



На празднике выступили более 20 творческих коллективов из разных стран: танцоры, музыканты, певцы, актеры. Большую делегацию Татарстана представляли артисты из Казани и Альметьевского района: коллектив Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ Айдара Файзрахманова; российская оперная певица, заслуженная артистка России, народная артистка РТ Резеда Галимова; певец, поэт и композитор Ильназ Бах; заслуженный артист РТ Рустем Асаев; солистка Татарской Государственной филармонии имени Г. Тукая Алиса Мамина; звезды татарской эстрады Булат и Диля Нигматуллины; популярнейшее татарское трио «Зу-Ляй-Ля» и многие другие.



Экспонаты, костюмы, предметы быта татарского народа, привезенные в Таллин сотрудниками краеведческого музея Альметьевска, создали неповторимый колорит праздника.

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