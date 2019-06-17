Иранские инвесторы построят на территории Мамадыша хлебозавод и теплицу

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Иранские инвесторы планируют построить на территории Мамадышского района хлебозавод, теплицу, а также засеить 2 тысячи гектаров земли – к такому соглашению пришли инвесторы из Ирана, которые гостят на территории Мамадышского района уже с 15 июня, пишет газета «Нократ».

Компания «Эксир» занимается овощеводством на протяжении нескольких лет. В Мамадыше компания будет выращивать культуры по новейшим технологиям, которые используются в Иране.

Теплица на пяти гектарах земли появится в 2020 году на территории промышленной площадки «Вятка». Выращенные овощи будут рассчитаны на татарстанского покупателя. Стоит отметить, что иранские производители и раньше поставляли свою продукцию в нашу республику. Но делалось это из Ирана через Москву. Теперь же все упроститься, цена овощей, соответственно, станет дешевле.

Кроме того, жители города и района совсем скоро смогут попробовать хлебобулочные изделия по иранским рецептам. Первый камень фундамента будущего хлебозавода уже заложен.



Также иранский инвестор выкупит 2 тыс. гектаров земли возле села Уразбахтино. В ближайшем будущем здесь будут выращиваться овес, рожь и пшеница.



«Соглашение о сотрудничестве с главой компании „Эксир“ Джалилем Хоссейном будет подписано в ближайшее время», — пишет источник.

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