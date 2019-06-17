Мамадышские артисты и умелицы представили Татарстан на фестивале «Днепровские голоса в Дубровно»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Представители шести стран – Беларуси, России, Латвии, Литвы, Молдовы и Польши – участвовали в международном фестивале песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно», который проходил в 26-й раз. Из Татарстана на праздник отправилась делегация из Мамадыша, пишет газета «Нократ».



Мамадышские рукодельницы впервые приняли участие в фестивале подобного масштаба. Одна из участниц Айсияр рассказала, что они привезли несколько своих кукол из города Мамадыша и провели мастер-класс в Дубровно.



«У нас они одеты в разные наряды, но каждый из них – в национальных традициях. Замечательно, что есть такой конкурс, особенно международный, где можно показать свое мастерство и посмотреть на умение и традиции других народов», – поделилась умелица.



Работы, занявшие призовые места, будут храниться в фондах музея Дубровно. На сегодняшний день в историко-краеведческом музее насчитывается 190 кукол. В этом году к традиционной программе добавилось двухдневные состязания на лучшую работу, которую мастера из Беларуси, России и Татарстана выполняли прямо во время фестиваля.



Изюминкой программы стала декламация под оркестр. Здесь музыканты должны были чувствовать чтеца: вовремя делать паузы, кульминации – и это с успехом удалось 16 коллективам.



Большой популярностью у гостей фестиваля пользовался конкурс фольклорных, танцевальных и вокальных коллективов, их выступления на главной сцене района и заключительный гала-концерт.



Интерес также представляли выставка тематически украшенных подворий сельских домов культуры, учреждений и предприятий района, выставки народных умельцев, а также театрализованное шествие, концерт белорусской группы «Дрозды», гала-концерт с участием Национального академического народного хора Беларуси им. Г. Титовича.

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