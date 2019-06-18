В России ввели штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В России ввели штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС, сообщает «Парламентская газета».

Согласно изменениям, внесенных в статью 8.32 КоАП РФ, наибольший штраф грозит юрлицам — до 500 тыс. рублей. За нарушение пожарной безопасности должностные лица должны будут уплатить штраф до 40 тыс. рублей, а физлица — до 5 тыс. рублей.

Протоколы будут составлять лесная охрана, сотрудники федеральной службы государственного пожарного надзора в лесах, а также полиция.

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