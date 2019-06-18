Востребованность МФЦ для бизнеса в Татарстане выросла в два раза

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). С января по май Многофункциональный центр для бизнеса оказал предпринимателям Татарстана более 6 тыс. услуг, что в два раза превышает соответствующий показатель за аналогичные пять месяцев прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом наиболее востребованными являются услуги по государственной регистрации ООО и ИП, государственной регистрации недвижимости, получению государственной поддержки и продвижению продукции на экспорт, а также консультации для самозанятых.

«Динамика свидетельствует, что МФЦ для бизнеса сегодня востребован предпринимателями», – подчеркнул министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

И добавил, что теперь бизнесмены могут подробнее узнать в центре о программах поддержки Минэкономики Татарстана, Корпорации МСП и Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Многофункциональный центр для бизнеса начал работать в казанском Доме предпринимателя в 2017 году. Здесь бизнесмены могут получить более ста услуг в режиме «одного окна». За 2018 год услугами МФЦ для бизнеса воспользовались более 4 тыс. уникальных субъектов МСП, которым было оказано более 15 тыс. услуг.

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