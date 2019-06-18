Волейболист Алексей Спиридонов покинул ряды «Зенита-Казани»

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Доигровщик Алексей Спиридонов покинул казанский волейбольный клуб «Зенит» и перешел в уфимский «Урал». Об этом сообщается в официальном Twitter’е команды из столицы Башкортостана.

«Официально: @spirik15 следующий год проведет в “Урале“», – говорится в сообщении уфимского клуба.

Спиридонов ранее выступал за «Урал» в сезоне 2012-2013 годов. За «Зенит» он играл с 2014-го по 2016 год и после перерыва, проведенного в красноярском «Енисее», начиная с 2018 года.

30-летний волейболист – победитель Лиги чемпионов 2015 и 2016 годов, чемпион России 2015 и 2016 годов, обладатель Кубка России 2014, 2015 и 2018 годов, а также Суперкубка России 2015 и 2018 годов в рядах различных команд, чемпион Европы 2013 года и победитель Мировой лиги 2011 и 2013 годов в составе сборной.

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