(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео пожар в казанском поселке Константиновка. Кадры опубликовали в социальных сетях.

В МЧС Татарстана рассказали, что ЧП произошло сегодня днем, – в садовом обществе «Овощник» загорелись домик и баня на площади в 30 квадратных метров.

«Огонь в любой момент мог перекинуться на соседние садовые домики, однако, благодаря слаженным действиям пожарных, распространения огня удалось избежать», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава пожарной охраны. В результате случившегося никто не пострадал.

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