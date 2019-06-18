Художник из Уфы по просьбе Хабирова извинился за карикатуру перед «братьями-татарами»

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Врио главы Башкортостана Радий Хабиров сегодня попросил художника Камиля Бузыкаева извиниться за карикатуру, на которой он изобразил женщину с чак-чаком в откровенном наряде на фоне надписи «Welcome to Kaza…». Свое негодование Хабиров выразил на личной страничке в соцсети Facebook.

«Кажется, пора пришла и мне вмешаться… Камиль – натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7, – явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», – написал врио главы Башкортостана.

Карикатура уфимского художника на туристическую отрасль Татарстана появилась в соцсетях 14 июня и вызвала шквал возмущения со стороны блогеров.

Сегодня автор неуместной шутки нарисовал новую пародию, где изобразил самого себя нашкодившим ребенком. «Сестры и братья татары, прошу простить, был неправ», – написал Бузыкаев на карикатуре.

В подписи к новому рисунку художник ответил на обращение Радия Хабирова. «Друзья, все-таки есть темы очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы, в которых вы имеете опыта больше, чем я. Вам я верю. В своем этом месседже я искренен. Я, конечно, infant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу. Но ошибки нужно уметь признавать. Признаю», – написал Бузыкаев.

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