Оксана Романова

18 июня 2019, 19:14

Общество

Бесплатные услуги и огромные штрафы: участники рынка обсудили в Казани новый закон о похоронном деле

Общество

Бесплатные услуги и огромные штрафы: участники рынка обсудили в Казани новый закон о похоронном деле

Фото: Владимир Васильев

Татарстан намерен поддержать готовящийся законопроект, призванный заменить действующий документ 1996 года.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Государственный Совет Татарстана готов поддержать инициативу по принятию нового закона «О похоронном деле в РФ». В этом заверила сегодня на 18-й региональном Форуме похоронной отрасли председатель Комитета по социальной политике татарстанского парламента Светлана Захарова.

«Сложная и деликатная тема похорон нуждается в совершенствовании законодательства. К нам часто обращаются граждане по вопросам получения госгарантий погребения и социальных выплат (пособий на захоронение), содержанию и обслуживанию кладбищ. Дело за федеральным центром. Мы со своей стороны готовы подключиться и выходить с законодательной инициативой», – заверила Захарова.

Сейчас похоронное дело в России регулируется федеральным законом от 1996 года. Необходимость нового законодательного акта, регулирующего данную сферу, обсуждается уже более десяти лет. Как отметил руководитель аппарата Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и заместитель руководителя рабочей группы по совершенствованию законодательства о похоронном деле Государственной Думы РФ Алексей Гузанов, после принятия решения о необходимости регулирования отрасли в новых реалиях в Госдуму были внесены на рассмотрение 43 предложения об изменении существующего закона. При этом из 34 отклоненных законопроектов 14 касались размера выплат на погребение. Последняя редакция нового законопроекта «О похоронном деле в Российской Федерации» была опубликована в апреле этого года.

«Реформирование необходимо. Мы надеемся, что в ближайшее время, уже в осеннюю сессию, Правительство РФ внесет этот законопроект в Госдуму. Его дальнейшее обсуждение между этапами чтений внесет необходимые доработки. А задача документа – обеспечить баланс между государством и бизнесом в похоронной отрасли. Впрочем, самое главное – закон будет работать на граждан, которые очень ждут порядка в этой отрасли», – подчеркнула депутат от Татарстана, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Активная позиция регионов крайне необходима при обсуждении этого законопроекта, уверена исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (Санкт-Петербург), член рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле Госдумы РФ Елена Андреева.

При этом она напомнила, что новый законопроект предполагает создание федерального реестра компаний в сфере похоронного дела и закрепление функции контроля и регуляции отрасли за конкретным ведомством – Министерством строительства и ЖКХ России. Кроме того, предполагается разделить между разными специализированными структурами услуги предпохоронной обработки тел, отпевания и непосредственно похоронных услуг. Таким образом, например, медицинским учреждениям будет запрещено организовывать религиозные похоронные обряды и так далее.

Одной из важных задач параллельно с принятием нового закона о похоронах спикеры назвали информирование населения о гарантированном бесплатном перечне услуг по захоронению. К ним относится не только выделение бесплатного места погребения, но и выдача гроба, доставка необходимого инвентаря по адресу умершего, а затем – доставка тела до кладбища и крематория. Сейчас признают представители отрасли, об этом знают немногие. В то же время, по словам Андреевой, уже на этапе обсуждения законопроекта после его принятия «можно прогнозировать рост цен на ритуальные услуги».

Кроме того, новый закон «О погребении» вводит ответственность за нарушения в этой сфере - увеличиваются штрафы в зависимости от вида нарушения и субъекта, его допустившего. «Изначально закон предусматривает систему штрафов. В некоторых случаях штрафы смогут достигать миллиона рублей. В том числе предусматривается уголовная ответственность», – пояснила Елена Андреева.

Главная задача – сделать новый закон таким, чтобы он работал. На этом тезисе несколько раз за время работы форума акцентировал внимание его участников президент Союза похоронных организаций и крематориев, заместитель руководителя рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле Госдумы РФ Павел Кодыш.

«Пусть он будет рамочным, но рабочим. Чтобы затем на местах с учетом географии, религии и так далее он был применим и актуален. Не может быть такого, чтобы этот закон удовлетворял всем интересам – преступников (спекулянтов, которые наживаются на горе людей) он не будет удовлетворять», – эмоционально заявил Кодыш, принимающий участие в разработке нового законопроекта уже около десяти лет.

После первого чтения, заметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин, доработать законопроект можно будет в течение 120 дней. «Это безумно короткие сроки. За эти 120 дней мы должны понять, чего мы хотим. И нам надо будет вносить и выносить то, что необходимо, не обращая внимания на потуги Минстроя (который в этом не очень заинтересован)», – обрисовал он перспективу работы над законопроектом.

Отправной точкой для активизации работы по проработке нового законодательства в похоронной сфере стали июльские поручения 2017 года Президента РФ Владимира Путина. Однако, как в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» с сожалением констатировал Павел Кодыш, в части похоронного дела поручения главы государства остаются неисполненными. 

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