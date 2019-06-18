Российские вузы 20 июня начнут принимать документы у абитуриентов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Вузы России 20 июня начинают прием документов у абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Прием документов во всех вузах начинается в один день – 20 июня, а завершается по-разному», – отмечается в сообщении министерства.

Для абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, последний день подачи документов – 26 июля.

Помимо ЕГЭ могут учитываться результаты творческих или профессиональных экзаменов. В этом случае документы принимаются до 7 июля.

Последний день приема документов в вузы, которые имеют право сами проводить экзамены по общеобразовательным предметам, – 10 июля.

В России на 2019-2020 учебный год выделено около 390 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Абитуриенты могут подать заявления и результаты ЕГЭ в пять разных вузов на три направления в каждом.

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