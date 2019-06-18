Курсы татарского языка при православной гимназии Казани выпустили первых учеников

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Курсы татарского языка при Казанской православной гимназии имени святителя Гурия Казанского впервые выпустили учеников.

В Духов день, 17 июня, свидетельства об успешном завершении учебы им и выпускникам катехизаторских курсов при Духосошественском приходе вручил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Правящий архиерей отслужил божественную литургию и поздравил собравшихся с престольным праздником храма – Сошествием Святого Духа на апостолов. Он поблагодарил настоятеля церкви – протоиерея Алексия Чубакова за организацию катехизаторских курсов и курсов татарского языка.

«Мы даем ответ обществу, ибо в республике живем бок о бок с носителями другой культуры, иной веры, иного языка. И очень важно, чтобы мы понимали друг друга. Я обращаюсь и к вам, отцы: изучайте татарский язык, ибо это очень важно для успеха нашей миссии, для понимания, для общения», – подчеркнул владыка. «<…> православие не делится "по квартирам". Русский и татарин, чуваш и мордвин, грек и араб, болгарин и румын, эллин и американец – если они православные, то это единое тело Церкви Христовой», – добавил митрополит.

Курсы татарского языка при Казанской православной гимназии имени святителя Гурия Казанского, ориентированные на изучение разговорной речи, начали свою работу осенью прошлого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о IV православном городском фестивале «Духов день в Суконной слободе», приуроченном к престольному празднику храма Сошествия Святого Духа.

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