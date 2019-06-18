Минниханов призвал татар Тюмени не забывать родной язык в повседневной жизни

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с активом татарской общины Тюменской области призвал местных татар не забывать использовать свой родной язык в повседневной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

После выступления заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, сообщившего о результатах визита татарстанской делегации в регион, представители татарских общественных организаций рассказали Президенту РТ о своей деятельности, реализации проектов, направленных на изучение истории сибирских татар, сохранение национальной культуры и традиций, популяризацию татарского языка.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Тюменской области за создание комфортных условий для сохранения и развития культуры местных татар. Затем, обращаясь к представителям татарской общественности, он подчеркнул важность сохранения ими родного языка: «Не имеет значения, какие мы татары – сибирские, казанские или астраханские. Нас объединяют религия, традиции, культурные особенности и, конечно же, один язык. Татарский язык нужно беречь, разговаривать на нем в повседневной жизни: с семьей, родственниками, друзьями. Только так мы сможем его сохранить и передать нашим потомкам».

При этом Минниханов констатировал, что только 30% представителей татарского народа проживают в Татарстане, а остальные живут в других регионах России и в зарубежных странах. В связи с этим он обратил внимание на значимость деятельности общественных активистов. «Хочу поблагодарить вас за это благородное дело. Со своей стороны Республика Татарстан будет оказывать содействие в этой работе», – заверил он.

Рустам Минниханов также рассказал о планах организовать при Болгарской исламской академии летний детский духовно-просветительский лагерь, посетить который смогут дети из всех регионов страны. Завершилась встреча тем, что Президент Татарстана вручил ряд государственных наград республики за большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского народа.

Сейчас в Тюменской области проживают около 240 тыс. татар. В регионе работают Конгресс татар Тюменской области, Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области, Союз татарской молодежи Тюменской области, центры татарской культуры в Тюмени и Тобольске, Тюменский городской детский тюркский центр «Этнос» и другие организации. В регионе выходит газета на татарском языке, выпускаются три телепрограммы и одна радиопрограмма на татарском. Регулярно проходят массовые национальные праздники, научно-практические конференции и творческие фестивали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов изучил в 3D-очках фрагменты сложных операций в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, предложил нефтесервисной компании «Шлюмберже» открыть лабораторию в Татарстане и ознакомился с работой Тюменского завода нефтепромыслового оборудования.

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