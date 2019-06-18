Татар-информ

18 июня 2019, 18:08

Экономика и финансы

Базовые предприятия Татарстана должны довести рост производительности труда до 5% в год к 2024-му

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Экономика и финансы

Базовые предприятия Татарстана должны довести рост производительности труда до 5% в год к 2024-му

351 предприятие республики будет признано базовым, они должны стать локомотивом увеличения производительности труда.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Признанные базовыми предприятия Татарстана должны к 2024 году обеспечить рост производительности труда на уровне 5% в год. Об этом на совещании, посвященном реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

В общей сложности в Татарстане базовым должно стать 351 предприятие. «Они станут локомотивом, к которому присоединятся и другие предприятия республики», – отметил в своем выступлении министр.

По словам Альберта Каримова, нацпроект в целом включает три блока: поддержку и повышение производительности труда, поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда, адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях.

При этом глава Минпромторга Татарстана обратил внимание на то, что в каждом районе республики есть компании – потенциальные участники национального проекта. «Поэтому важно наладить межведомственное взаимодействие для организации совместной слаженной работы по достижению результата», – добавил он.

Для заинтересованных в повышении производительности труда предприятий, которые станут участниками нацпроекта, предусмотрены меры поддержки, а также дополнительные сервисы и услуги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2019 года Татарстан участвует в реализации 49 федеральных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы. В 2019–2021 годах на реализацию нацпроектов на территории республики направят 44 млрд рублей бюджетных средств, включая 33,4 млрд средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий по реализации национальных проектов в РТ на 2019 год равняется примерно 20,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 млрд рублей. 

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