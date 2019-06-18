В нижнекамском летнем лагере 1970 года постройки началась масштабная реконструкция

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В оздоровительном лагере «Кама» стартовала масштабная реконструкция. Ход ремонтных и строительных работ сегодня на месте оценила специальная рабочая комиссия во главе с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



В сопровождении руководителя исполкома района Айдара Сайфутдинова и других участников рабочей встречи мэр Нижнекамска осмотрел территорию лагеря. Город на Каме благодаря реализации новой республиканской программы по линии Министерства молодежи РТ получил 141 млн рублей на капремонт лагеря. Первый этап работ планируется завершить к концу текущего года.





Лагерь был построен в 1970 году на берегу озера Каракуль, ранее называвшимся Пионерское. Сейчас за одну смену здесь могут отдыхать 165 детей, корпусов для отдыхающих не хватает. После проведения реконструкции число детей в смене увеличится до 252 человек. Уже в ближайшей перспективе лагерь будет работать круглый год, и здесь появятся возможности для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.





Внимание на создании условий для инклюзивного отдыха сегодня акцентировал Айдар Метшин, отметив, что на территории лагеря необходимо создать максимальные условия для отдыха детей-инвалидов. Так, в рамках реконструкции построят отдельный спальный корпус, а в многофункциональном здании появится специализированный лифт.





Также на территории лагеря появятся активные зоны – футбольное поле, хоккейный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для тенниса, а также амфитеатр, детская игровая площадка и новые беседки. Зимой будет осуществляться прокат лыж.





Также глава города поручил сохранить все насаждения, имеющиеся на территории лагеря: в результате строительства и ремонта не должно пострадать ни одно дерево.





Реконструкция позволит не только увеличить количество отдыхающих детей, но и превратить «Каму» в круглогодично действующий комплекс.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.