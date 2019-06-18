Татар-информ

18 июня 2019, 17:30

Экономика и финансыОбщество

Alfa Future People объявил лайн-ап и концепцию фестиваля

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Экономика и финансыОбщество

Alfa Future People объявил лайн-ап и концепцию фестиваля

Стали известны новые факты о самом ярком музыкальном событии лета 2019 года.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Накануне в фудмолле «ДЕПО.Москва» состоялась пресс-конференция фестиваля современной музыки Alfa Future People 2019, который в этом году пройдет при поддержке Альфа-Банка уже в шестой раз.

Фестиваль состоится с 16 по 18 августа в Нижегородской области. На пресс-конференции команда фестиваля представила список музыкантов, рассказала об устройстве спортивной зоны и программе лектория, а также впервые за историю фестиваля показала макет главной сцены.

Спикерами выступили руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач, продюсер фестиваля Alfa Future People Виктор Шкипин и заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Музыка

Музыкальная программа в 2019 году обширна как никогда: количество сцен впервые увеличится до семи, и каждая сцена отразит отдельное направление в танцевальной музыке.

Главная Main Alfa Stage традиционно станет самой большой в России. На ней выступят такие звезды стадионного масштаба, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino и Showtek. Гостей ждут не только фееричные шоу от музыкантов, но и грандиозная церемония открытия и закрытия фестиваля.

Второй год подряд сцена с самым динамичным и тяжелым звучанием будет представлена S7 Airlines. Впервые на фестивале авиакомпания покажет собственное шоу открытия, которое пройдет в первый день на сцене BASS STAGE by S7 Airlines. В музыкальной программе – выступления Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Delta Heavy и Zardonic.

За техно на Alfa Future People традиционно отвечает бренд Miller. На сцене Miller Future Music выступят звезды мирового и отечественного техно. Среди первых объявленных артистов – Mujuice и SCSI-9. В прошлые годы техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, поэтому в этом году именно с ней связаны огромные ожидания.

Впервые на AFP будут представлены trance-, live- и deep- сцены. Среди участников trance-сцены Mentos Fresh Connector – авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.

В этом году на фестивале впервые появится и deep-сцена, где выступят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, объединяющий хаус-ритмы со скрипичными партиями, датчанин Be Svendsen, известный как «Тарантино техно», Alex Niggemann (босс лейбла AEON и питомец легендарного Poker Flat Recordings), а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами, и дуэт Simple Symmetry – электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андеграундной клубной музыки и мелодии Ближнего Востока, Азии и Африки.

Live-сцена будет представлена российскими и западными артистами, сочетающими электронное звучание с хип-хопом. Хэдлайнером live-сцены станет Yung Lean – один из главных трендсеттеров в хип-хопе и за его пределами. Им восторгается закрытая и скудная на похвалы американская рэп-тусовка, а влияние его тягучих и заторможенных треков (которые называют то клауд-рэпом, то эмо-рэпом) несложно найти в творчестве десятков музыкантов от Denzel Curry и Post Malone до Фейса и Монеточки. Компанию ему составят российские музыканты Markul, Thomas Mraz, i61. Список будет пополняться.

Свое видение новой танцевальной музыки представит энергетический напиток BURN, который соберет на своей сцене восходящих звезд российской электроники и хип-хопа. Хедлайнерами BURN stage станут такие герои андеграундной музыки, как ЛАУД и Cream Soda— и увидеть их можно будет не только на AFP, но и в прямой трансляции в VK-группе BURN. Помимо музыкальной программы, BURN также представит свой парк аттракционов, ставший одной из наиболее массовых зон прошлогоднего AFP. Гости сцены смогут пострелять в тире, проверить свою мощь в силомере с настоящим огнем и прокатиться на карусели высотой в 17 метров – всё это будет бесплатно для всех, кто купит банку напитка.

Развлечения и образование

Помимо музыки на Alfa Future People будут организованы масштабные зоны спорта, а также будет работать лекторий. К услугам посетителей также лучшая в России фестивальная инфраструктура.

Программа фестивального лектория, который организует онлайн-университет Skillbox, значительно расширится по сравнению с прошлым годом. Многочисленные спикеры в формате TED Talks расскажут о профессиях будущего, здоровом образе жизни и современном искусстве, а также порассуждают о будущем электронной музыки.

В зоне спорта будут представлены 15 видов активностей. К футболу и волейболу добавятся новые актуальные тренды (street workout, флайборд-шоу, снукболл и альфагравити), а для любителей расслабиться после рейва будут организованы сеансы медитации. Второй год подряд на фестивале будет представлен флайборд – экстремальный вид спорта, включающий полеты на доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды. Показательные выступления по флайборду проведут участники команды «Флайборд Россия», в том числе неоднократные рекордсмены мира, призеры мировых соревнований и рекордсмены книги рекордов Гиннеса.

Незабываемые впечатления также можно будет получить в бренд-зоне Lay's, которая станет источником новых эмоций для каждого, чье сердце бьется в такт битам. Бренд разработал невероятную музыкальную инсталляцию, где можно не только сфотографироваться, но даже «попробовать музыку на вкус».

Инфраструктура

Организаторы фестиваля продолжают работать не только над музыкальной программой, но и над удобством и комфортом зрителей. Alfa Future People держит статус самого высокотехнологичного фестиваля России. За качественную связь и высокоскоростной мобильный Интернет 4G на всей территории AFP шестой год подряд отвечает бессменный технологический партнер фестиваля «Билайн». В этом году площадь единственной в России крупнейшей Wi-Fi сети «Билайн» под открытым небом составит 400 тыс. кв. метров. Специально для тех, кто не может прожить и минуты, не выкладывая фото и видео в социальные сети, «Билайн» в полтора раза усилит сеть 4G. Для любителей поговорить будет доступна технология HD-voice, помогающая обеспечить более четкую передачу речи на фоне шумовых эффектов. А это значит, что яркие эмоции обеспечены не только всем поклонникам современной музыки и технологий, но и тем, кто будет следить за ходом фестиваля удаленно.

«Традиционно фестиваль электронной музыки – территория безналичной оплаты, и Альфа-Банк как основной партнер музыкального события года каждый год предлагает посетителям что-то особенное, яркое, а главное – технологичное. В этом году банк совместно с платежной системой Mastercard представляет предоплаченную неименную дебетовую карту с дизайном, разработанным российским digital-художником Scazy (персонаж Зорика Истомина) в честь 60-летия бренда Pepsi в России. Дизайн карты, которая также будет давать ряд привилегий от Альфа-Банка и Pepsi на фестивале, выполнен в узнаваемой стилистике художника – паттернизме», – заявил Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка.

Для 50 тыс. гостей ежегодно выстраивается один из самых масштабных фестивальных фудкортов в стране. В этом году количество точек питания будет увеличено до 70, где можно будет найти кухню на любой вкус: от бургеров и хумуса до раков и морепродуктов. Специально для вегетарианцев в меню всех корнеров будут отмечены блюда, не содержащие пищи животного происхождения. Также увеличится количество компаний, представляющих здоровое сбалансированное питание. В фестивальных кемпингах традиционно развернется полевая кухня, где всегда можно согреться горячими напитками и подкрепиться блюдами, приготовленными прямо посреди поля. 

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