Участники ярмарки вакансий в Казани узнают, как открыть собственное дело

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ярмарка вакансий с участием десяти предприятий Казани пройдет 25 июня в Центре занятости населения Вахитовского района города. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе собеседования представители работодателей ознакомят участников ярмарки с условиями работы, требованиями к наемному персоналу, ответят на интересующие их вопросы», – сказано в сообщении.

Сотрудники же Центра занятости окажут консультативные услуги по вопросам трудоустройства, профобучения, переподготовки и так далее.

В ярмарке вакансий примут участие специалисты управления ПФР в Вахитовском районе. Гости центра получат консультации по вопросам пенсионного обеспечения и формирования будущей пенсии. Участники ярмарки узнают оперативную информацию об индексации пенсий в 2019 году и об единовременных денежных выплатах, а также о том, как открыть собственное дело.

Ярмарка вакансий пройдет с 10 до 13 часов по адресу: Казань, ул. Зинина, д. 3.

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