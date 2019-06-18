Татар-информ

18 июня 2019, 23:18

ОбществоЗдоровье и среда

Дети из районов Татарстана станут участниками дворовых эколагерей и получат подарки

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ОбществоЗдоровье и среда

Дети из районов Татарстана станут участниками дворовых эколагерей и получат подарки

Дворовые лагеря в рамках эколета стартуют в республике 15 июля.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Дворовые лагеря в районах Татарстана будут организованы для детей в рамках эколета в июле. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Спортивные, творческие, развлекательные мероприятия подготовлены для детей и подростков, чтобы не только обеспечить веселое времяпрепровождение, но и обучить основам экологических знаний. Программа мероприятий “Мое эколето: Экология человека и окружающего его мира“ рассчитана на семь рабочих дней и включает практические задания, игры и опыты», – сказано в сообщении.

Экопроект проводят активисты молодежного экологического движения «Будет чисто». Самые активные участники летних смен получат ценные подарки.

Дворовые лагеря начнут свою работу 15 июля. Предложения по дворам, где можно организовать лагерь, принимаются до 10 июля по номеру: 8 (843) 297-49-46.

 

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