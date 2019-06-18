Корреспондент ИА «Татар-информ» победила в конкурсе журналистов «Вместе в цифровое будущее»

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Корреспондент ИА «Татар-информ» Диана Авакян заняла первое место в номинации «Интернет-СМИ» на VIII всероссийском конкурсе журналистов «Вместе в цифровое будущее» от Ростелекома.

«Благодарна организаторам конкурса и членам жюри за такую неожиданную победу. С нетерпением буду ждать поездки в Швецию, надеюсь получить новые знания в сфере IT», – прокомментировала одержанную ею победу Диана.

В марте 2019 года Диана подготовила материал о том, как в одном из районов Татарстана реализуется проект «Цифровая деревня».

Церемония награждения прошла сегодня в Москве. Победителям во всех номинациях вручили дипломы, а в октябре их ждет поездка в Швецию, в штаб-квартиру Ericsson – компании, производящей телекоммуникационное оборудование.

Конкурс включал два этапа, региональный и федеральный. Он проходил по таким номинациям, как печатная пресса, радио и телевидение, Интернет-СМИ, социальные медиа, а также «5G – платформа новых возможностей» и «Биометрия – путь к цифровой идентичности».

Весь коллектив ИА «Татар-информ» поздравляет Диану Авакян с победой.

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