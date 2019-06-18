Захламление участка под Альметьевском обойдется подрядчику в 250 тыс. рублей

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За организацию несанкционированной свалки неподалеку от Альметьевска в Татарстане строительная фирма заплатит 250 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отходы изделий из полипропилена, металлические тары, бой бетона, древесные и бытовые отходы, изолированные провода и кабели оставила после себя подрядная организация, осуществлявшая строительные работы по реконструкции объекта одного из нефтяных компаний вблизи Альметьевска», – сказано в сообщении.

Экологи выехали на место свалки, провели проверку и выяснили, что площадь захламленной территории составляет 47,5 кв. метра. В отношении фирмы составлен административный протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

Компании-виновнику назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. В течение месяца свалка должна быть ликвидирована.

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