Казанский клуб по бенди «Динамо-Казань» продлил контракты с десятью хоккеистами

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» продлил контракты с десятью игроками.

Соглашения переподписали вратари Александр Темников и Тимур Абдуллин, защитники Артем Платонов и Игорь Батманов, полузащитники Денис Артюшин, Олег Рязанов, Алексей Веселов, Антон Бубнов и Владислав Веселов, а также нападающий Рамиль Ибрагимов.

«Разговоры о переходах новых игроков в казанский клуб ведутся. Подписание игроков из иностранных клубов или игроков с нерусским паспортом пока не предполагается», – ответили в пресс-службе клуба на вопрос о возможных новичках.

Ранее в межсезонье команду покинули защитники Максим Матвеев и Денис Горячев, полузащитники Алексей Воробьев, Егор Егорычев, Денис Слаутин и Леонид Бедарев, а также нападающий Дмитрий Вахрушев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.