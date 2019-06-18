В ИА «Татар-информ» расскажут о Доме татарской книги

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Завтра, 19 июня, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке на тему «Современный музей как пространство культурной коммуникации и образования».

В мероприятии примут участие председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, известный литератор и директор Дома татарской книги Луиза Янсуар, научный сотрудник и организатор экспозиций Дома татарской книги Нурия Мифтахутдинова, администратор и автор проектов Дома татарской книги Айгуль Абдрахманова.

На пресс-конференции расскажут о работе только что открывшегося музея «Дом татарской книги».

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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