(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани ищут 15-летнюю девушку, которую в последний раз видели в районе Жилплощадки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани

«Вчера около полудня 15-летняя девочка рассталась со своей подругой в микрорайоне Жилплощадка, после чего ее никто не видел. В полицию с заявлением обратилась мать подростка», – рассказали в полиции.

По некоторым данным, девочка сказала подруге, что намерена пойти искупаться. Однако эту информацию подтвердить не удалось.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

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