Рустам Минниханов ознакомился с работой Тюменского завода нефтепромыслового оборудования

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Тюменский завод нефтепромыслового оборудования во время рабочего визита в Тюменскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Завод организовала американская нефтегазовая сервисная компания «Бейкер Хьюз», которая предоставляет услуги и оборудование во всём спектре работ по бурению, оценке запасов, заканчиванию скважин, добыче нефти и газа. Она работает более чем в 90 странах мира.

Предприятие в Тюмени запустили в 2014 году, оно занимается производством нефтепогружного кабеля. Это производственный комплекс мирового класса, на котором полностью автоматизированы все процессы.

С 2017 года на заводе действует новый цех сборки оборудования для заканчивания скважин: гидравлических эксплуатационных пакеров, муфт, систем многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвески хвостовика, нагнетательных клапанов и др.

Президент РТ осмотрел предприятие и ознакомился с особенностями технологического процесса, с тем, как организовано производство. Также Рустаму Минниханову рассказали о ключевых характеристиках выпускаемой продукции.

Компания «Бейкер Хьюз» сотрудничает также и с Татарстаном. Рустаму Минниханову сообщили, что она взаимодействует с «ТатПром-Холдинг» в Набережных Челнах в части производства скважинных фильтров и устройств контроля притока.

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