(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Победительница турнира претенденток Александра Горячкина прокомментировала свое выступление в соревновании.

«Мне не так важно, что про меня говорили, главное — вера в себя. Самым сложным моментом было слышать, как награждают соперницу за самую красивую партию. Пока не могу сказать, что будет происходить в матче против Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпионки мира, так как мы играли только в укороченный контроль», — поделилась шахматистка.

Также Горячкина рассказала о планах на будущее: «В ближайшее время хочется выдохнуть и отдохнуть. От одной мысли, что нужно думать, уже тяжело».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.