Артур Шипилов

18 июня 2019, 17:26

Спорт

Президент Международной шахматной федерации: Выбранный формат турнира претенденток наилучший

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Спорт

Президент Международной шахматной федерации: Выбранный формат турнира претенденток наилучший

Фото: Михаил Захаров

Аркадий Дворкович прокомментировал проведение турнира претенденток в Казани.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал проведение в Казани турнира претенденток по шахматам.

«Мы долго обсуждали стратегию того, чтобы борьба за мировое чемпионство у мужчин и женщин была максимально интенсивной, на самом высоком уровне, и в то же время эти форматы должны быть одинаковыми. Я думаю, что подобный формат проведения турнира является наилучшим, ведь в самой трудной борьбе выявляются сильнейшие игроки», — сообщил Дворкович.

Победительницей турнира стала 20-летняя Александра Горячкина. Теперь ей предстоит сразиться с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпионки мира.

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